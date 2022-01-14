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Новак ответил на заявление главы МЭА о вине России в энергетическом кризисе в Европе

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Hannibal Hanschke/Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на телеканале «Россия--1», что никакой вины ни «Газпрома», ни России в энергокризисе в Европе нет.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, Россия сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности».

«Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет», — сказал он.

14 января газ в Европе подорожал до $1100 за тысячу кубометров. Накануне цена газа на европейской бирже поднималась выше $1000 за тыс. кубометров. Повышение стоимости топлива происходило на фоне заявлений «Газпрома», что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа — «рукотворный результат» политики Еврокомиссии

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