В правительстве одобрили индексацию пенсий на 8,6%

Правительственная комиссия днем 14 января одобрила законопроект с поправками, которые индексируют пенсии на 8,6% в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, передает «ТАСС».

«Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», — сказал парламентарий.

Жуков отметил, что после повышения средний размер страховой пенсии в стране увеличится до 18 984 руб.

Как сообщал Минтруд, в среднем страховые пенсии вырастут на 1,4 тыс. руб. Индексация затронет более 30 млн россиян. В 2022 году на эти цели из бюджета направят 172,7 млрд руб. В следующие два года дополнительные расходы составят 178,3 и 188,9 млрд руб. соответственно.

Проиндексировать пенсии выше официальной инфляции (по данным Росстата, в 2021 году она составила 8,4%) поручил президент Владимир Путин 12 января во время совещания с кабмином. «Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — отмечал тогда глава государства.