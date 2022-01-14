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Россиянам рассказали, как увеличить свою пенсию

Экономист Григорьева заявила, что неучтенный трудовой стаж поможет увеличить пенсию

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что россияне могут претендовать на доплаты к пенсии при ряде условий, в том числе, благодаря неучтенному трудовому стажу. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Если у гражданина были пенсионные накопления, то в 2022 году их можно получить женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам — 60 лет, например, из программы государственного софинансирования пенсии», — пояснила экономист.

Для перерасчета придется обратиться в Пенсионный фонд и приложить к заявлению подтверждающие документы.

Как объяснила Григорьева, в стране начало действовать нововведение, касающееся технического оформления пенсий. Каждый год ПФР обновляет сведения о соотечественниках, имеющих право на пенсионное обеспечение.

Выплаты, которые могут быть назначены без заявлений, в автоматическом режиме пересчитываются.

При этом получить самую распространенную трудовую пенсию могут не только граждане, завершившие трудовой путь, но россияне с инвалидностью или потерявшие кормильца в семье. Рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд в течение года с момента события, являющегося основанием для выплат.

Ранее в Совфеде рассказали, с какого числа вырастут страховые пенсии по старости.

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