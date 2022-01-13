Чубайс: Россия может зарабатывать на водороде до $40 млрд

Россия к 2030 году может выйти на уровень продаж водорода в $40 млрд. Об этом на Гайдаровском форуме заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает «Лента.ру».

По словам Чубайса, перед страной в рамках глобального энергоперехода (трансформации мировой энергетики в сторону «зеленых» технологий) открываются серьезные возможности. Одной из них является именно производство водородного топлива.

«У России есть фантастические преимущества. Я считаю, что в 2030 году Россия на мировом рынке способна будет выйти на диапазон продаж от шести до десяти миллионов тонн. Это под 40 млрд долларов, это гигантские цифры», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Он отметил, что в вопросах производства, хранения и транспортировки водорода Россия может занять лидирующие позиции в мире и создавать проекты, аналогов которым еще не было.

Чубайс неоднократно подчеркивал важность «зеленого» энергоперехода для России и перспективы в водородной энергетике. В конце декабря он назвал определение целей энергетического перехода важнейшим достижением страны в 2021 году.