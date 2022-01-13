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Кудрин ответил на вопрос о допвыплатах россиянам из-за» омикрона»

Кудрин заявил, что в России пока не требуются выплаты гражданам из-за «омикрона»

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в настоящий момент отсутствует необходимость в назначении соотечественникам денежных выплат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ситуацию и возможность установления выплат из-за нового варианта COVID-19 «омикрон» глава Счетной палаты оценил в ходе Гайдаровского форума в Москве.

Также Кудрин не уточнил, при какой ситуации могут производиться выплаты, если власти одобрят соответствующее решение.

Также в Роспотребнадзоре прокомментировали данные ФМБА по «омикрону».

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что более 50% населения Европы заразится «омикрон»-штаммом в ближайшие недели.

В декабре 2021 года Кудрин назвал вызовом для экономики России переход к углеродной нейтральности.

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