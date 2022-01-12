Путин предоставил Хакасии, Бурятии и Туве дополнительные квоты на вывоз угля

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить дополнительные квоты на вывоз угля из трех регионов в направлении дальневосточных портов, гарантировав тем самым добываемому в них отечественному топливу доступ за границу, пишет в среду РБК.

Таким образом Путин согласился с доводами, изложенными в письме своего помощника, бывшего министра транспорта Игоря Левитина.

Ранее с аналогичной инициативой выступал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предложенные изменения касаются Хакасии, Бурятии и Тувы, экспорт из которых в прошлом году снизился почти в два раза.

За этими регионами теперь будет закреплена дополнительная квота на вывоз суммарных 18 миллионов тонн угля в год: девять миллионов тонн из Бурятии, 8,6 миллиона из Хакасии и 0,4 миллиона из Тувы.

Решение руководства страны — абсолютно логичное решение с учетом стратегии развития угольной промышленности, утвержденной летом, по которой Хакасия, Тува и Бурятия должны стать крупными производственными центрами, полагает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

«В июле президент поручил принять меры для ускорения развития пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и, наконец, правительство отреагировало. Осталось, по всей видимости, согласовать угольную стратегию с транспортной, в которой пока эти регионы не учитываются», — заметил он.

«Россия – крупный производитель и экспортер угля, но для стабильного развития новых проектов нужна поддержка, причем не адресная, не в интересах определенных регионов, а общеотраслевая. Тем более, в Хакасии, Туве, Бурятии где работают СУЭК, «Коулстар», Тувинская горнорудная компания идет открытая добыча угля в разрезах. Эти проекты должны быть драйверами», — убежден Мельников.

«В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак как раз сказал о возможном введении запрета на выдачу новых лицензий на шахтную добычу. Такие меры сейчас просто необходимы, нельзя в 21 веке загонять людей под землю», — подытожил руководитель Центра развития энергетики.