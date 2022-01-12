Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Столтенберг заявил о разногласиях между Россией и НАТО по Украине 16:59
Раскрыты сроки появления «черной» спецверсии Lada Niva Travel 16:57
Столтенберг оценил заседание Совета Россия – НАТО 16:54
В старом выступлении Зеленского нашли «пророчество» о его... 16:52
Экс-тренер сборной России об НХЛ: это организация, которая не уважает другие 16:51
Россия и НАТО восстановят работу своих миссий 16:49
В ФРГ ответили на попытки США замедлить запуск «Северного потока – 2» 16:45
Первый построенный с нуля российский Ту-160М поднялся в небо 16:42
Известная актриса назвала легкий способ похудеть на 35 кг 16:42
ЦБ сообщил о потенциальных покупателях банка «Открытие» 16:40

Путин предоставил Хакасии, Бурятии и Туве дополнительные квоты на вывоз угля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить дополнительные квоты на вывоз угля из трех регионов в направлении дальневосточных портов, гарантировав тем самым добываемому в них отечественному топливу доступ за границу, пишет в среду РБК.

Таким образом Путин согласился с доводами, изложенными в письме своего помощника, бывшего министра транспорта Игоря Левитина.

Ранее с аналогичной инициативой выступал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предложенные изменения касаются Хакасии, Бурятии и Тувы, экспорт из которых в прошлом году снизился почти в два раза.

За этими регионами теперь будет закреплена дополнительная квота на вывоз суммарных 18 миллионов тонн угля в год: девять миллионов тонн из Бурятии, 8,6 миллиона из Хакасии и 0,4 миллиона из Тувы.

Решение руководства страны — абсолютно логичное решение с учетом стратегии развития угольной промышленности, утвержденной летом, по которой Хакасия, Тува и Бурятия должны стать крупными производственными центрами, полагает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

«В июле президент поручил принять меры для ускорения развития пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и, наконец, правительство отреагировало. Осталось, по всей видимости, согласовать угольную стратегию с транспортной, в которой пока эти регионы не учитываются», — заметил он.

«Россия – крупный производитель и экспортер угля, но для стабильного развития новых проектов нужна поддержка, причем не адресная, не в интересах определенных регионов, а общеотраслевая. Тем более, в Хакасии, Туве, Бурятии где работают СУЭК, «Коулстар», Тувинская горнорудная компания идет открытая добыча угля в разрезах. Эти проекты должны быть драйверами», — убежден Мельников.

«В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак как раз сказал о возможном введении запрета на выдачу новых лицензий на шахтную добычу. Такие меры сейчас просто необходимы, нельзя в 21 веке загонять людей под землю», — подытожил руководитель Центра развития энергетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть