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Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции

Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что поручил кабмину принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством страны.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Путин.

Президент РФ, обращаясь к правительству, поручил провести необходимые процедуры по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, в свою очередь, поддержала предложение Путина.

Ранее экономист Елена Григорьева отметила, что трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. При этом срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет идет в счет.

Также россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, разрешили выходить на пенсию на два года раньше.

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