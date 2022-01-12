Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что поручил кабмину принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством страны.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Путин.

Президент РФ, обращаясь к правительству, поручил провести необходимые процедуры по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, в свою очередь, поддержала предложение Путина.

Ранее экономист Елена Григорьева отметила, что трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. При этом срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет идет в счет.

Также россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, разрешили выходить на пенсию на два года раньше.