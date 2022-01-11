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В Госдуме предлагают сравнять зарплаты депутатов со средним заработком

Депутат ГД Делягин заявил, что у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин считает, что у парламентариев должна быть зарплата в соответствии со средней по стране. Об этом народный избранник рассказал «Говорит Москва».

Депутат ГД прокомментировал решение правительства Казахстана о запрете на повышение зарплаты депутатов в течение пяти лет.

Делягин пояснил, что подобные меры в парламенте РФ еще не поднимались и не прорабатывались.

«Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране, и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране. Насчет моратория [в Казахстане]: я считаю, что это абсолютно правильно, поэтому это даже не обсуждалось», — объяснил Делягин.

Государственные меры поддержки обеспечивают депутатов всем необходимым, обратил внимание Делягин.

Размер средней зарплаты в РФ, по информации издания, в 2021 году превысил 54 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят освободить бедных россиян от уплаты налога

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