В Госдуме предлагают сравнять зарплаты депутатов со средним заработком

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин считает, что у парламентариев должна быть зарплата в соответствии со средней по стране. Об этом народный избранник рассказал «Говорит Москва».

Депутат ГД прокомментировал решение правительства Казахстана о запрете на повышение зарплаты депутатов в течение пяти лет.

Делягин пояснил, что подобные меры в парламенте РФ еще не поднимались и не прорабатывались.

«Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране, и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране. Насчет моратория [в Казахстане]: я считаю, что это абсолютно правильно, поэтому это даже не обсуждалось», — объяснил Делягин.

Государственные меры поддержки обеспечивают депутатов всем необходимым, обратил внимание Делягин.

Размер средней зарплаты в РФ, по информации издания, в 2021 году превысил 54 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят освободить бедных россиян от уплаты налога