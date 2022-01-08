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В Британии заявили, что Запад «приревновал» Россию к Китаю

Telegraph: Запад «приревновал» Россию к КНР из-за «Силы Сибири — 2»

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AP

Обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард в статье для издания заявила, что в Европе беспокоятся из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода «Сила Сибири — 2».

По ее словам, стремление этих двух стран удвоить поставки сырья в Азию прошли почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые заняты спорами вокруг «Северного потока — 2». Планируемая магистраль в КНР будет иметь эквивалентную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год.

По мнению западных экспертов, реализация проекта позволит увеличить возможности Москвы на мировых рынках и окажет влияние на энергетическую независимость Европы. В публикации отмечается, что существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, а новый трубопровод могут присоединить к недрам Ямала, которые снабжают и Европу.

«Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент», — выразили опасение специалисты.

Аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер полагает, что у РФ есть достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, но она может отдать предпочтение покупателю, который предложит большую цену за газ.

Пекин приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти. Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям порекомендовал Евросоюзу заключить «правильные соглашения» по поставкам газа, чтобы не было дефицита сырья.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обсудил проект газопровода «Сила Сибири — 2» с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Сила Сибири» — крупнейший газопровод на востоке России, по которому поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Он введен в эксплуатацию в конце 2019 году. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год.

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Китай — Россия
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