Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чемпион ОИ призвал всю сборную России брать пример с Непряевой 17:01
В Киеве посчитали объем транзита российского газа в 2021 году 17:01
В Молдавии проходят обыски у брата экс-президента Додона 16:54
В КВН показали пародию на Юрия Дудя 16:50
Более 20 россиян госпитализированы после ДТП с автобусом в Белоруссии 16:44
Ученик Тутберидзе перешел в академию Плющенко 16:41
В Кремле считают необходимым провести саммит ядерных держав 16:37
Новая «Матрица» заработала более $100 млн в мировом прокате 16:35
Сбежавший в КНДР из Южной Кореи оказался северокорейским перебежчиком 16:32
Россияне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии 16:31

Банки предупредили о подорожании услуг для невакцинированных клиентов

«Известия»: кредиты и ипотека могут подорожать для непривитых россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

В следующем году россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от коронавируса, пишут «Известия».

По информации издания, подобный сценарий возможен из-за повышения тарифа по страхованию жизни и здоровья заемщика.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков, у финансовых организаций есть полное право поднять проценты, поскольку страхование снижает их риски, а кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования.

«Вполне возможно, что даже те 2—3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал президенту России Владимиру Путину, что привитые «Спутником V» защищены от коронавируса в 130 раз лучше, чем непривитые. Он добавил, что «Спутник V» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть