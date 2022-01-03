Банки предупредили о подорожании услуг для невакцинированных клиентов

В следующем году россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от коронавируса, пишут «Известия».

По информации издания, подобный сценарий возможен из-за повышения тарифа по страхованию жизни и здоровья заемщика.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков, у финансовых организаций есть полное право поднять проценты, поскольку страхование снижает их риски, а кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования.

«Вполне возможно, что даже те 2—3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал президенту России Владимиру Путину, что привитые «Спутником V» защищены от коронавируса в 130 раз лучше, чем непривитые. Он добавил, что «Спутник V» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины.