В Европе рекордно сократилось потребление газа

Отбор газа из европейских поземных хранилищ сократился до рекордного значения на фоне аномально теплой погоды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.

В пятницу, 31 декабря, из хранилищ было выкачано всего 136,6 млн кубометров голубого топлива — самый низкий уровень потребления за десять лет. При этом закачка газа в подземные резервуары превысила отбор более чем в два раза.

Значительное потепление в Европе связано с пришедшими в регион субтропическими воздушными массами. Так, в Австрии и Великобритании в новогоднюю ночь были обновлены температурные рекорды.

Суммарно европейские потребители сожгли в декабре 15,63 млрд кубометров газа, что недостаточно для рекорда. Текущее значение стало четвертым по уровню экономии с 2012 года.

В последний день минувшего года стоимость топлива на европейском рынке опустилась ниже $800 за 1 тыс. кубов — впервые с 10 ноября.