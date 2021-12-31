Аналитики назвали среднюю стоимость доллара на 2022 год

Финансовые эксперты прогнозируют, что в 2022 году стоит ожидать укрепления курса рубля, при этом средняя стоимость доллара США может ослабеть до 72 руб. Об этом сообщает «Прайм».

По словам аналитиков, в новом году американская валюта будет в диапазоне 70-76 рублей и ослабеет ближе к завершению года.

«Несмотря на действие бюджетного правила, в значительной степени нивелирующего влияние высоких нефтяных цен на рубль, конъюнктура нефтяного рынка останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов», — рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Он подчеркнул, что ситуация с курсом валют будет связана с политикой стран ОПЕК+. Также важную роль сыграет пандемия.

Как отметил Бахтин, курс доллара может варьироваться в диапазоне от 70 до 76 рублей.

Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что закладывает в базовый прогноз на будущий год среднегодовой курс доллара в 72,6 руб., а на конец года — 73,1 руб.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» предполагает, что даже небольшое замедление инфляции повысит реальную доходность рубля. Он прогнозирует, что концу 2022 года курс доллара составит около 70 рублей.

Ранее сообщалось, что доллар и евро обновили месячные максимумы перед Новым годом.