Премьер-министр Белоруссии Головченко рассказал о возможности введения единой валюты с РФ

Условие введения единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии назвал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Как рассказал глава правительства в интервью телеканалу «Мир», говорить о единой валюте преждевременно.

По его мнению, обсуждать эту возможность стоит, если инициатива будет выгодной для Белоруссии и России. Также необходимо подготовить условия для ее реализации, указал Головченко. Он отметил, что нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство внутри Союзного государства.

На прошлой неделе на пресс-конференции президент Владимир Путин также выразил свою точку зрения на введение единой валюты в Союзном государстве. Путин заявил, что двум странам необходимо добиться синхронизации законов в экономической сфере. Он также считает, что уровень интеграции России и Белоруссии несравнимо ниже, чем в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что в Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ.