Стало известно, почему автотрасса Москва — Казань выросла в цене на 200 млрд рублей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строящаяся скоростная автомагистраль Москва — Казань стала дороже на 200 млрд руб. Ранее, по информации издания «Ведомости», проект оценивался в 623 млрд руб.

Хуснуллин пояснил, что удорожание проекта связано с несколькими факторами. Во-первых, это произошло в связи с ростом цен на стройматериалы, включая металл, это привело к удорожанию проекта на 30 млрд руб.

Во-вторых, было принято решение повысить зарплаты строителям, это добавило еще 46 млрд руб. к стоимости.

Самым существенным пунктом удорожания стало то, что трасу удлинили на 15 км, так как планируется соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани. У автомобилистов появится возможность сразу ехать в Екатеринбург.

Тем не менее, Хуснуллин отметил, что сейчас главная проблема — рост стоимости материалов. Эта угроза, по его словам, нависает над всей строительной отраслью.

«Сейчас мы входим в зону риска, поэтому если цена будет и дальше расти на 15–20% и более, то мы будем вынуждены сокращать уже запущенные строительные программы», — заключил вице-премьер.

17 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что строительство трассы М12 Москва — Казань будет выполнено в срок, несмотря на увеличение стоимости работ.

Проект трассы М12 предусматривает строительство скоростной автодороги длиной 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России. Окончание строительства запланировано на 2024 год.

В середине ноября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что несмотря на нехватку рабочей силы, госкомпания, выполняющая строительство трассы М12 Москва — Казань, не будет использовать труд заключенных.