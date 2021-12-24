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Путин призвал защитить граждан от роста цен

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские власти должны сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал президент на встрече с членами правительства.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что главными словами текущего года у соотечественников стали «коронавирус» и «рост цен». К главным международным событиями отнесены пандемия (39%), рост цен и инфляция (37%).

При этом по подсчетам экспертов ВШЭ, российская экономика рекордно выросла по итогам девяти месяцев. Правда, рекорды образовались в основном за счет внешнего спроса на сырьевые товары, в том числе со стороны Китая. А также на волне отложенного спроса и опасений россиян по поводу галопирующего роста цен.

По-прежнему уверенно себя чувствовала фармацевтическая промышленность (рост на 140%), нефтепереработка (+200%). Очень высокий прирост прибыли (+1470%) был зафиксирован в производстве химических веществ, что связано с почти двукратным ростом цен на минеральные удобрения. Прирост финансового результата наблюдался и в сельском хозяйстве (+44%). Известно о рекордных урожаях плодов и ягод, об очень высоком качестве российской пшеницы в 2021 году, уточняется в исследовании. В строительстве по итогам января-сентября 2021 года был зафиксирован прирост прибыли на 37,8%.

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