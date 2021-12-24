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Совфед запретил списывать соцвыплаты за долги

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который устанавливает неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат.

По новым правилам, банкам нельзя списывать единовременные соцвыплаты, которые получают граждане по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам. Причем запрещается это делать без согласия заемщика по каждой из таких выплат.

Также должник может обратиться в кредитную организацию, чтобы написать заявление о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета. При этом поправки в закон будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин 24 августа предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, а также закрепить это законодательно после формирования Госдумы. Глава государства подчеркнул, что в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано, поэтому нужно сделать это незамедлительно. Он отметил, что россияне сообщают о списании банками средств соцподдержки в счет погашения долгов.

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