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Тарифы на электроэнергию определят региональные власти

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Региональные регуляторы смогут дифференцировать тарифы для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Тарифы в регионах будут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Нововведение предложено в тексте постановления, касающегося тарифов Дальнего Востока, но согласно тексту, изменения коснутся всех регионов.

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. «Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — заявил Чубайс.

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