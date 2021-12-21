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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2024 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, заморозка накопительной пенсии продлена на год. Установлен подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, аналогичный периоду с 2014 по 2023 годы.

С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, это и есть заморозка пенсий. Ранее россияне могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.

Ранее эксперт напомнила, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию.

Граждане предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток, получают льготы по транспортному налогу, а также могут получить денежные выплаты.

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