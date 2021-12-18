На Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за цен на газ

Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация «Укрхлебпром» предупредили президента страны Владимира Зеленского и кабмин, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Пекари, представляющие более 85 предприятий отрасли, попросили украинские власти обеспечить «льготный» газ для стабильности производства или предоставлять целевую финансовую помощь на покупку 10–12 млн кубометров газа в месяц.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский объяснил, что хлебопеки не могут поднять стоимость своей продукции, так как она «зафиксирована контрактами с ритейлерами на определенное время».

Представитель Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская напомнила, что с января по сентябрь 2021 цены на хлеб выросли на 35%. До конца года на Украине возможно дальнейшее подорожание хлеба и муки на 10-15%, несмотря на рекордный урожай зерна.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины предлагает помочь ТЭС и ТЭЦ газовыми закупками, так как в стране наблюдается дефицит угля.