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В Польше назвали Россию продовольственной сверхдержавой

Myśl Polska: Россия вернулась в качестве сильного игрока на глобальный аграрный рынок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россия становится «продовольственной сверхдержавой» после «смуты 1990-х годов». Об этом говорится в статье журналиста Анджея Щенсняка для польского издания Myśl Polska.

«Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок. «Помогли» западные санкции, которые благодаря мудрой политике могут произвести прямо противоположный задуманному эффект», — написал Щенсняк.

Он отметил, что в последние годы РФ бьет рекорды в экспорте сельскохозяйственной продукции: в 2020 году он составил $30 млрд, в 2021 году — на 20% больше. В основном поставки идут в Европу, Китай и Турцию.

При этом автор указывает на то, что в прежние времена СССР, и после и Российская Федерация, «не мог сам себя прокормить», несмотря на огромные плодородные земли.

По словам Щенсняка, политика президента Владимира Путина помогла России слезть с «нефтяной иглы».

«В 2004 году появилась программа развития сельского хозяйства <...> а в 2014 году западный санкционный удар разбудил спящего сельскохозяйственного медведя», — указывает обозреватель, отметив, что именно тогда началось возрождение отрасли в России.

Журналист обратил внимание на то, что перелом произошел не только в сельском хозяйстве, но и в пищевой промышленности.

«Огромные инвестиции в рыболовецкие суда и рыбоперерабатывающие предприятия изменили пропорции: 80% сырой рыбы перерабатывается в России. Какой потенциал развития имеет ее пищевая промышленность демонстрирует тот факт, что она недавно обогнала Швейцарию по экспорту шоколада», — подытожил Щенсняк.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за введенные санкции, в том числе в области сельского хозяйства, говоря о том, что эти ограничения и ответное эмбарго привело к «хорошему эффекту» для российской экономики.

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