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На Украине опасаются отключения отопления из-за дефицита угля

СБУ заявила, что на украинских ТЭС остался критически низкий запас топлива

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, на теплоэлектростанциях (ТЭС) страны сейчас остается критически низкий запас топлива, нескольким регионам грозит отключение отопления, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что СБУ направила правительству Украины отчет по состоянию объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Служба утверждает, что не были приняты «надлежащие меры по накоплению угля» на складах ТЭС.

Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн. Эти показатели подтверждают критический запас топлива.

СБУ предупреждает, что такая ситуация грозит энергетической безопасности Украины и препятствует надежному прохождению отопительного сезона.

Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина на данный момент имеет критически малые запасы угля.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическую ситуацию в стране стабильной.

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