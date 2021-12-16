Reddit выйдет на IPO

Компания Reddit объявила о намерении выйти на первичное размещение акций. Об этом сообщает Variety.

Издание уточнило, что компания уже подала все необходимые документы для того, чтобы их активы можно было купить на бирже. Тем не менее, пока что руководство Reddit не разглашает подробности предстоящих планов.

Оценщики предполагают, что стоимость компании составляет более $10 млрд.

Издание также добавляет, что компания планирует вдвое увеличить число сотрудников с 700 до 1400 в следующем году.

Reddit был основан в 2005 году студентами-программистами Алексисом Оганяном, Стивом Хаффманом, Кристофером Слоу и Аароном Шварцем, погибшим в 2013 году при загадочных обстоятельствах. В 2006 компания была приобретена Conde Nast, однако вскоре была перепродана.

В декабре 2021 года Reddit стал 21-м по популярности сайтом в мире и 7-м — в США.