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В Роскачестве признали 81% красной икры некачественной

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Качество красной икры в России в течение последних лет существенно ухудшилось, заявили в Роскачестве. В данном продукте уже чаще можно найти кишечную палочку, сообщается на сайте организации.

«Как показали веерные исследования, российский рынок икры лососевых рыб является очень сложным и проблемным», — уточнили в Роскачестве.

Поясняется, что специалисты дважды за четыре года проверяли красную икру. Выяснилось, что в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности был выявлен 31% исследованных торговых марок. В текущем году количество нарушений возросло до 81%.

В новом исследовании кишечную палочку обнаружили в продукции 15 торговых марок.

В результате эксперты заключили, что соответствует требованиям законодательства икра брендов «ВкусВилл» и Metro Chef.

«Эти товары могут претендовать на присвоение российского «Знака качества», — обратили внимание в ведомстве.

Производитель «Тунайча» подтвердил право наносить на этикетку российский «Знак качества», добавили в пресс-службе.

Ранее россиянам рассказали о качестве отечественного игристого.

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