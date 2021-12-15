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Путин удивился ушедшим в капитал «Туризм.рф» деньгам

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам удивился, что большая часть средств нацпроекта по туризму ушла в капитал «Туризм.рф».

«У меня есть вопрос по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу внести соответствующие коррективы», — отметил глава государства.

По его словам, большая часть средств была потрачена не на реальную работу, когда можно было бы построить новые объекты и инфраструктуру, а на взносы в капитал компании «Туризм.рф».

Президент подчеркнул, что в направлении туризма фиксируется исполнение обязательств на 83,1%, однако основные работы завершены лишь наполовину.

«Хотелось бы узнать, что будет делаться в ближайшее время по этому вопросу», — поинтересовался Путин.

8 декабря глава государства поддержал развитие туризма на космодроме «Восточный», однако его возмутили высокие цены на оформление поездки туда. Причиной обсуждения стала жалоба студента Московского физико-технического института Ивана Утешева на то, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. По его словам, тур на космодром Восточный на 3-4 дня стоит около 100 тысяч рублей.

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