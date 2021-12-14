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Путин предложил ввести оборотные штрафы для нарушителей экологического законодательства

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил проработать перечень возможных санкций в отношении тех предприятий, которые нарушают экологическое законодательство, об этом сообщил ТАСС.

«Не говорю, что сейчас надо принимать какие-то совсем драконовские меры, но есть же разные варианты. Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы», — объяснил президент.

Также он обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко, попросив подготовить список поручений по теме защиты экологии. Она рассказала Путину о том, что в 2021 году на 5 с лишним процентов снизился совокупный объем вредных выбросов в 12 наиболее загрязненных городах страны.

«При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации «Евраза» показатели снижения выбросов составили более 25%», — отметила Абрамченко.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила Минпросвещения России ввести в школьную программу уроки экологии.

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