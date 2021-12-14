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Тимошенко сообщила об историческом антирекорде Украины

Тимошенко заявила, что Украина впервые заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна побила свой исторический антирекорд, передает РИА «Новости».

По ее словам, Украина впервые за годы своей независимости заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

«Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — сказала она.

Тимошенко также заявила, что искусственно созданный на Украине энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая непосильна для жителей страны. Она добавила, что при этом не происходит индексации зарплат, пенсий и социальных выплат.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал свою страну беднейшим государством в Европе, в котором ежегодно «умирает целый город». По его словам, на Украине рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. При этом смертность после государственного переворота в 2014 году выросла на 155 тыс. человек в год.

Экс-премьер также отметил, что Украина стала беднейшей страной Европы, раннее таковыми считались Молдавия и Албания.

Азарову пришлось уехать с Украины после госпереворота в стране в феврале 2014 года. На родине политик подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

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Кризис на Украине
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