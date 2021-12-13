Решетников улучшил прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России

Рост российского ВВП по итогам 2021 года может быть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает «Прайм».

По официальному прогнозу Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, рост экономики России в 2021 году окажется на уровне 4,2%. В 2022 рост ожидаемый рост — 3%.

«Если говорить в целом, действительно, у нас экономика развивается неплохо. Октябрьская статистика вышла достаточно сильная, в целом, мы говорим о том, что за 10 месяцев у нас темпы роста 4,6% по ВВП, наша оценка», — отметил Решетников.

По его словам, итоговые оценки по результатам 2021 года могут быть даже лучше, чем были до этого в августе-сентябре. Ранее министерство опубликовало свою оценку роста ВВП в октябре — на 4,9% в годовом выражении и 4,6% — за 10 месяцев.

Рост российской экономики за девять месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидается 4,2%. Об этом 30 ноября заявлял президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».