Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко до конца года 14:05
В Госдуме допустили, что вводить нормы о QR-кодах не придется с улучшением... 14:04
Ученые впервые обнаружили насекомых по оставленному ДНК в воздухе 14:02
Песков прокомментировал решение МИД Германии пока не сертифицировать «Северный поток... 14:01
Найден способ избавиться от ревности с помощью «гормона любви» 13:49
Шольц пообещал «сделать все» для защиты транзита газа через Украину 13:48
Карпов считает помощь Дубова норвежскому шахматисту непатриотичной 13:48
В Кремле назвали внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу 13:47
Песков: позиция Путина по QR-кодам распространяется на законопроект об... 13:45
В Кремле объяснили снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте позицией... 13:37

Вексельберг продал свою долю в «Аэропортах регионов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг передал контроль над управляющей компанией «Аэропорты регионов» бывшему топ-менеджеру «Реновы» Владимиру Резеру. Об этом пишет РБК.

При этом сами аэропорты остаются в собственности у группы Вексельберга, и планов по их дальнейшей продаже сейчас нет, отметил представитель «Реновы».

Все 100% акций УК «Аэропорты регионов» стали принадлежать компании «Ретранс» еще с июля 2020 года. Самим «Ретрансом» на 90% владеет бывший топ-менеджер «Реновы» Владимир Резер. Оставшиеся 10% у менеджмента УК «Аэропорты регионов».

УК «Аэропорты регионов» была создана в мае 2012 года для управления пятью международными аэропортами: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Саратове. Все они принадлежат «Ренове». Однако компания вышла из числа акционеров «Аэропортов регионов» после того, как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.

Представитель компании «Ренова» отметил, что продажа управляющей компании не связана с санкциями США и сделка состоялась лишь спустя два года после их введения. К тому же под управление перешла лишь УК, а аэропорты по-прежнему принадлежат компании.

В начале декабря холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал пакет акций VK (бывший Mil.ru Group) группе «СОГАЗ».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть