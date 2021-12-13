Вексельберг продал свою долю в «Аэропортах регионов»

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг передал контроль над управляющей компанией «Аэропорты регионов» бывшему топ-менеджеру «Реновы» Владимиру Резеру. Об этом пишет РБК.

При этом сами аэропорты остаются в собственности у группы Вексельберга, и планов по их дальнейшей продаже сейчас нет, отметил представитель «Реновы».

Все 100% акций УК «Аэропорты регионов» стали принадлежать компании «Ретранс» еще с июля 2020 года. Самим «Ретрансом» на 90% владеет бывший топ-менеджер «Реновы» Владимир Резер. Оставшиеся 10% у менеджмента УК «Аэропорты регионов».

УК «Аэропорты регионов» была создана в мае 2012 года для управления пятью международными аэропортами: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Саратове. Все они принадлежат «Ренове». Однако компания вышла из числа акционеров «Аэропортов регионов» после того, как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.

Представитель компании «Ренова» отметил, что продажа управляющей компании не связана с санкциями США и сделка состоялась лишь спустя два года после их введения. К тому же под управление перешла лишь УК, а аэропорты по-прежнему принадлежат компании.

В начале декабря холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал пакет акций VK (бывший Mil.ru Group) группе «СОГАЗ».