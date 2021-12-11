Правительство выделило около 13,8 млрд рублей на выплаты на детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, по которому в регионы страны планируется направить ежемесячные пособия на детей из неполных семей от 8 до 17 лет в размере свыше 13,8 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина России.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — уточнили в пресс-службе.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели в России с 1 июля текущего года. Данные пособия назначают на детей от 8 до 17 лет. Право на получение пособий имеют матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку.

Ранее россиянам сообщили о льготах и выплатах перед выходом на пенсию.

Также в России планируют изменить порядок выплат по беременности и родам.