Путин оценил уровень импортозамещения в России

Почти все задачи по импортозамещению в России решены, но все еще «есть над чем работать». Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Мы практически решили все задачи (по импортозамещению — прим. «Газеты.Ru»), которые перед собой ставили. Они не все еще решены — там такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень много [уже] сделано. Все, что мы ставили в качестве задач — почти все решено, есть еще вопросы, связанные с микроэлектроникой, и так далее. Есть над чем работать, но и здесь есть хорошие перспективы», — сказал президент.

По его словам, ответом на подобные ограничения может быть только повышение конкурентоспособности различных отраслей.

Ранее Путин поблагодарил Европу за введенные санкции, в том числе в области сельского хозяйства, говоря о том, что эти ограничения и ответное эмбарго привело к «хорошему эффекту» для российской экономики.

Евросоюз, со своей стороны, оспаривает политику России по импортозамещению во Всемирной торговой организации (ВТО).

По итогам прошлого года доля отечественной продукции в обрабатывающей отрасли достигла 60%.