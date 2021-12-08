Салливан считает «Северный поток – 2» рычагом влияния на Россию, а не наоборот

В настоящее время проект газопровода «Северный поток — 2» является рычагом влияния западных стран на Россию, а не наоборот. Такую позицию высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА «Новости».

«Мы, как я вчера говорил с трибуны [Белого дома], интенсивно взаимодействовали с германским правительством по вопросу трубопровода «Северный поток — 2». И пока мы здесь сегодня сидим, «Северный поток — 2» является нашим рычагом влияния на [президента РФ Владимира] Путина, а не рычагом влияния Путина на нас, поскольку, если он войдет на Украину, мы можем сделать шаги, чтобы гарантировать, что «Северный поток — 2» окажется под угрозой», — пояснил свою мысль Салливан.

Ранее палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (363 против 70) приняла законопроект о расширении бюджета на национальную оборону (NDAA), увеличив и одобрив бюджет страны на 2022 год. Законодатели отказались от ряда предложений, таких как санкции в отношении России и газопровода «Северный поток — 2». Тем не менее на инициативу «военного сдерживания» России оборонный бюджет предполагает увеличение трат с $3,5 млрд до $4 млрд.

Голосование по законопроекту проходило спустя несколько часов после переговоров президентов американского президента Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи. В первоначальной версии бюджета США на следующий год присутствовали многочисленные упоминания «Северного потока — 2», но в окончательную версию они не вошли после того, как это вызвало недовольство со стороны администрации Байдена, потребовавшей исключить эту статью из счетов бюджета, чтобы не провоцировать напряженность в отношениях с Германией.

В ФРГ, в свою очередь, призвали не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2». При этом Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.