Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Черданцев о возможной отставке Витории: это неуважение к тренеру 05:11
Для россиян каникулы по потребкредитам хотят сделать постоянными 05:03
Президент Аргентины Фернандес ревакцинировался «Спутником V» 04:57
«Ливерпуль» установил рекорд ЛЧ, который никто не сможет побить 04:54
В Хабаровском крае 10-летнюю девочку госпитализировали после нападения стаи собак 04:48
Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию 04:47
Познер считает, что Китаю не надо было отдавать право на проведение Олимпмады 04:46
Более половины россиян столкнулись с зарпатным рабством 04:39
Газзаев высказался о дипломатическом бойкоте США Олимпиады 04:28
Роднина о дипломатическом бойкоте США Олимпиады: вспомните, что они устроили... 04:17

Аргентина захотела построить у себя завод по сборке «Камазов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов рассказал, что аргентинская сторона интересуется возможностью локализации производства продукции российской компании «Камаз». Его слова приводит ТАСС.

Российская бизнес-делегация провела встречу с представителями аргентинских властей, поднималась тема «сборки на аргентинских мощностях продукции «Камаза».

По словам Феоктистова, пока до конкретики не дошло, но интерес от аргентинцев есть. «Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в режиме онлайн запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине.

Непосредственный старт производственных линий осуществил, по совместной команде Путина и Фернандеса, президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас

Аргентина планирует производить 4-5 млн вакцин в месяц, и рассчитывает в будущем нарастить производство до 500 млн вакцин в год. Изготовленные вакцины, под маркой «Спутник VIDA», будут экспортироваться в другие страны Южной Америки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть