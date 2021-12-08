Аргентина захотела построить у себя завод по сборке «Камазов»

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов рассказал, что аргентинская сторона интересуется возможностью локализации производства продукции российской компании «Камаз». Его слова приводит ТАСС.

Российская бизнес-делегация провела встречу с представителями аргентинских властей, поднималась тема «сборки на аргентинских мощностях продукции «Камаза».

По словам Феоктистова, пока до конкретики не дошло, но интерес от аргентинцев есть. «Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в режиме онлайн запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине.

Непосредственный старт производственных линий осуществил, по совместной команде Путина и Фернандеса, президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас

Аргентина планирует производить 4-5 млн вакцин в месяц, и рассчитывает в будущем нарастить производство до 500 млн вакцин в год. Изготовленные вакцины, под маркой «Спутник VIDA», будут экспортироваться в другие страны Южной Америки.