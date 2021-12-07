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В России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива по Севморпути

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Stephen B. Morton/AP

Минпромторг внес в правительство проект, который запретит использование зарубежных судов при перевозках топлива по Северному морскому пути. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По проекту, только на судах, произведенных в России, можно производить каботаж, гидротехнические и подводно-технические работы, морские перевозки добытых в России нефти, газа, конденсата и угля по Севморпути и их хранение на судах в этой же акватории.

Возможные изменения Минпромторг объясняет тем, что верфи в России загружены всего на 50-60%. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что в результате вступления в силу нового закона спрос на услуги российских верфей значительно увеличится. Кроме того, на российских верфях уже сейчас строятся 15 краболовов и 11 судов по инвестквотам. Но сроки сдачи уже сдвинуты на 6–18 месяцев и, из 55 судов заказчикам переданы лишь пять.

«В ближайшее время близятся массовые списания морского флота под флагом России. Поэтому любые ограничения в каботаже ситуацию не улучшат», — считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, российская судостроительная промышленность может строить ледоколы, крупнотоннажные танкеры, в том числе газовозы, рыболовный флот и многие другие суда. Но сейчас Россия не готова строить массово и по выгодным ценам крупнотоннажные морские грузовые суда. Контейнеровозы в стране не строятся, а с 2013 года российский флот пополнился лишь двумя такими судами.

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, роль которого растет на фоне изменений климата.

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