Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Австралии установят самописец Земли на случай «конца света» 08:02
Товарооборот России и Китая вырос на 33,6% 07:59
Жуков: американский бойкот — попытка использовать ОИ в политических целях 07:50
Путин примет участие в запуске движения по БКЛ 07:47
В России допустили отправку флота США на «корм рыбам» в Черном... 07:46
Россиян предупредили о штрафах на новогодние праздники 07:33
В Приморье стример слил в Сеть видео гинекологической операции 07:30
В ЦРУ считают, что Россия может быть готова к риску по Украине 07:23
Экс-игрок «Зенита» рассказал, как украинский футболист избил его жену и ребенка 07:22
Бывший глава СБР рассказал, что последует за бойкотом Олимпиады американцами 07:00

Bloomberg: новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Brandon/AP

США и Евросоюз рассматривают возможность ввести санкции, которые предполагают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину, передает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

По их информации, под ограничения могут попасть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад рассматривает вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Как пишет агентство, наиболее радикальным решением со стороны Соединенных Штатов и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

«Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть