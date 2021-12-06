Экономист назвал несмертельным возможное отключение России от SWIFT

Издание CNN со ссылкой на источники сообщило о готовящихся санкциях США против России, включающих в себя возможное отключение страны от SWIFT. Экономист Владислав Жуковский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что данная мера не вызовет экономического коллапса в стране.

«Если мы говорим об отключении SWIFT, то история звучит очень обескураживающе и очень страшно. Но на самом деле SWIFT — это всего лишь система международных платежей и расчетов, необходимая для передачи информации по производимым транзакциям. Поэтому само по себе отключение SWIFT не может устроить ни экономический коллапс, ни обрушение экономики, ни остановку экономической активности. Оно просто увеличит издержки на осуществление транзакций, передачу информации, несколько усложнит процедуру и увеличит сроки проведения. SWIFT, безусловно, будет сигналом для инвесторов и банков, он, безусловно, способен спровоцировать панические настроения в части продажи рубля, госдолга, роста процентной ставки экономики, девальвации, но он не является абсолютно смертельным», — сказал он.

По словам Жуковского, заявление о возможном отключении России от SWIFT сделано с целью напугать российские власти.

«Отключение SWIFT – это такая дубинка, которая пугает, но на самом деле это не является в современном мире страшной и большой проблемой», — заключил экономист.

Ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также включать отключение России от SWIFT. По информации источников издания, в настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».