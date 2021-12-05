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Еврокомиссия утверждает, что геополитические конфликты не влияют на поставки газа

В Еврокомиссии признали, что Россия не заинтересована в конфликтах из-за газа

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Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что у России нет стремления начинать сложную дискуссию с Европейским союзом по поставке газа, сообщает РИА «Новости».

«Помимо «Северного потока 2» есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня», — заявил Джентилони.

Он отметил, что несмотря на кризис на Украине и на границе Белоруссии вряд ли сможет повлиять на поставки газа в ЕС, но беспокойство эти ситуации вызывают.

Ранее Еврокомиссар Джентилони заявил, что осенью поставки газа сократились на 25%.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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