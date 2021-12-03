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Титов сообщил детали реабилитации предпринимателей из «лондонского списка»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

За три года действия программы по реабилитации предпринимателей, которые покинули Россию из-за уголовного преследования, от них было принято 138 обращений с просьбой о новом расследовании, сообщил «Газете.Ru» уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов (полную версию интервью с Титовым читайте на сайте «Газеты.Ru» 4 декабря в 11.00).

По 23 обращениям достигнут конкретный результат. В отношении еще пяти человек произошли существенные процессуальные изменения по возбужденным уголовным делам. «В одном случае федеральный розыск отменен, во втором случае отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и изменена статья обвинения», — уточнил Титов.

Кроме того, 18 предпринимателей получили гарантии безарестного возвращения для установления истины по уголовным делам, 13 из них воспользовались полученной возможностью.

Из тех предпринимателей, кто вернулся в Россию, несколько человек получили условное наказание, несколько дел были прекращены. Трое пока остаются под следствием, уточнил Титов.

Недавнее решение суда о семи годах колонии для предпринимателя Дмитрия Зотова из «лондонского списка» омбудсмен назвал шокирующим. До этого суды выносили только условные приговоры по уехавших за границу бизнесменов.

В начале 2018 года Титов передал президенту Владимиру Путину список живущих за границей предпринимателей, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела. Им было предложено вернуться домой и обещано, что они не будут арестованы, по крайней мере, до рассмотрения дела в суде. Большинство из фигурантов таких дел проживает сейчас в Великобритании.

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