Путин поручил проработать стимулы для долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать меры, которые будут стимулировать россиян делать долгосрочные сбережения и вдолгую инвестировать в российский фондовый рынок, а также предусмотреть защиту вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам форума «Россия зовет!», опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> внести изменения в законодательство России, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в НПФ», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть выполнено в срок до 15 декабря 2022 года.

Ранее Центробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, предназначенного для людей с малым доходом. Как пояснила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова, каждый малоимущий россиянин сможет открыть только один такой вклад. При этом его сумма должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.