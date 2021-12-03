Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
iPhone 14 Pro лишится «челки» 18:13
Сын покойного Градского обратился к отцу 18:10
Дженнифер Энистон возобновила отношения с бросившим ее бойфрендом 18:09
В Италии мужчина пришел на вакцинацию от COVID-19 c третьей рукой 18:09
Собчак купила квартиру жертве секты Виссариона 18:07
В ВОЗ назвали количество стран, где обнаружили «омикрон» 18:06
Галкин признался в опасном пристрастии 18:05
Стало известно, люди какого пола быстрее меняют резину 18:05
Ритейлерам рекомендовали отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов 18:00
Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет 17:57

Путин поручил проработать стимулы для долгосрочных сбережений

Президент России поручил правительству и ЦБ подготовить меры стимулирования розничных инвесторов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать меры, которые будут стимулировать россиян делать долгосрочные сбережения и вдолгую инвестировать в российский фондовый рынок, а также предусмотреть защиту вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам форума «Россия зовет!», опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> внести изменения в законодательство России, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в НПФ», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть выполнено в срок до 15 декабря 2022 года.

Ранее Центробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, предназначенного для людей с малым доходом. Как пояснила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова, каждый малоимущий россиянин сможет открыть только один такой вклад. При этом его сумма должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть