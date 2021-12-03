Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
iPhone 14 Pro лишится «челки» 18:13
Сын покойного Градского обратился к отцу 18:10
Дженнифер Энистон возобновила отношения с бросившим ее бойфрендом 18:09
В Италии мужчина пришел на вакцинацию от COVID-19 c третьей рукой 18:09
Собчак купила квартиру жертве секты Виссариона 18:07
В ВОЗ назвали количество стран, где обнаружили «омикрон» 18:06
Галкин признался в опасном пристрастии 18:05
Стало известно, люди какого пола быстрее меняют резину 18:05
Ритейлерам рекомендовали отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов 18:00
Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет 17:57

Поток иностранных мигрантов в России за год вырос в три раза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России иностранных мигрантов в 2021 году стало в три раза больше, чем годом ранее. Об этом на видеомосте Москва — Бишкек — Минск — Ереван — Нур-Султан «Ситуация с трудовыми мигрантами из стран ЕАЭС» в МИА «Россия сегодня» рассказала директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова.

«Сегодня поток трудовой миграции вырос. Он уже в три раза превзошел цифры, которые мы видели в 2020 году, и даже по сравнению с допандемийным периодом он в два раза выше», — заявила Омурбекова.

По ее словам, сегодня в России находится более 385 тыс. граждан Киргизии, которые уже зарегистрированы и встали на миграционный учет. В 2020 году их было 119 тыс. человек, а в допандемийный 2019 год 202 тыс.

Она добавила, что Киргизия официально назвала введенную в этом году Россией проверку иностранных мигрантов на наркотики, ВИЧ и другие опасные заболевания «барьером» на пути миграции, поэтому заявление заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева о желании отказаться от иностранной рабочей силы является его личной позицией.

Мэр Москвы Сергей Собянин в средине ноября заявил, что на столичных стройках должно работать меньше мигрантов и больше россиян. По словам градоначальника, сегодня в строительной сфере Москвы и так трудится «достаточно много» приезжих.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть