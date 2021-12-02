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Украина продлила на год спецпошлины на российские товары

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Emilio Morenatti/AP

Кабмин Украины продлил до 31 декабря 2022 года действие спецпошлин на российские товары, сообщает РИА «Новости».

«В пункте 1 цифры и слова «до 31 декабря 2021 года» заменить словами и цифрами «до 31 декабря 2022 года», — постановили власти Украины.

В конце октября государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов Украины выписала штраф магазину, продающему конфеты из России. Согласно постановлению кабинета министров Украины, российские конфеты и другие сладости производства России запрещены к реализации на Украине. Штраф был выписан за продажу сладостей производства фабрик «Красный октябрь», «Победа», кондитерский концерн «Бабаевский» и «Акконд».

Санкции против России вводили США, страны ЕС и иные государства начиная с 2014 года, после присоединения Крыма, за участие в конфликте на востоке Украины, а также по обвинениям в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и Алексея Навального, вмешательстве в американские выборы и участие в кибератаках.

Они включают в себя ограничение доступа на рынок капитала некоторым российским финансовым институтам с государственным участием, оборонным и энергетическим компаниям, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в нефтегазовой сфере. Также введены отдельные санкции против ряда физических лиц, причастных, по мнению Запада, к перечисленным событиям.

Самый крупный санкционный список у США, в него включены 345 юридических лиц, 58 из которых зарегистрированы за пределами России, а значительную часть этого списка составляют дочерние компании «Газпрома», «Роснефти», ВЭБ, Сбербанка, ВТБ и «Ростеха».

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