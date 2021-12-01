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Всемирный банк спрогнозировал потери России от перехода на «зеленую экономику»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Риск для российской экономики от разных сценариев глобального «зеленого перехода» может составить $400 млрд убытков от понижения стоимости ресурсов. Об этом указано в отчете Всемирного банка.

Всемирный банк подсчитал, что при любом сценарии экономики стран, которые принимают меры по предотвращению глобального потепления, пострадают от падения спроса на углеводороды. Из-за этого уровень благосостояния России к 2050 году может снизиться на 3%, а ВВП — на 0,9%. Однако делать ставку на такой сценарий России не стоит, так как есть риски для формирования коалиции стран, которые захотят ввести пограничный корректирующий углеродный налог. Эта мера может еще сильнее сказаться как на росте экономики России, так и на благосостоянии граждан страны.

Действия России в борьбе с изменением климата смогут спасти страну от беспорядочных трат на разрешение последствий энергетического перехода по всему миру. Дополнительным потенциалом для роста экономики может стать зеленая энергетика.

Однако реализовать трансформацию экономики можно будет лишь только в том случае, если Россия переориентирует экономику страны. Для этого необходимо инвестировать в институты, управление, инновации и предпринимательство, что поможет создать конкурентоспособный частный сектор, который в будущем будет играть решающую роль в формировании низкоуглеродной экономики, считает Всемирный банк.

Аналитики ВБ подчеркнули, что сейчас сложно предсказать, когда произойдет переломный момент в технологиях, привычках потребителей, после которого ископаемые виды топлива устареют. Поэтому странам-экспортерам необходимо начать принимать меры по энергетическому переходу как можно раньше, чтобы адаптация экономики в будущем не привела к сбоям.

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев и спецпосланник президента США по климату Джон Керри во время встречи в Глазго в ноябре договорились укреплять сотрудничество по спутниковому мониторингу парниковых выбросов и метана.

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