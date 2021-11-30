Путин: Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его присутствие

Россия продолжит вести расчеты в долларах, но пересмотрит соотношение американской и национальной валют, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

«На сегодняшний день, наверное, основной тренд — это увеличение количества резервных валют. Я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается конечно <...> расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться. Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет — не захочет и не надо, будем сокращать», — отметил глава государства.

Ранее Путин сказал, что Россия не считает доллар утратившим свое значение в качестве резервной валюты, но текущая политика руководства США подрывает его положение. Президент также добавил, что существует ряд отраслей, в рамках которых невозможно использование американской валюты.