Путин заявил об ускорении роста цен в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что рост потребительских цен в РФ ускорился в связи с влиянием ряда внешних факторов. Об этом глава государства сообщил во время 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Также Путин обратил внимание правительства и глав регионов страны на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.

«Здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах — увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — подчеркнул президент.

По словам президента РФ, для борьбы с ростом цен требуется действовать на опережение. Например, стоит убирать факторы, сказывающиеся на увеличении цены товара, обратил внимание Путин.

При этом Путин подчеркнул, что риски роста цен на продовольствие в мире растут и их можно ощутить в Российской Федерации.

Кроме того, глава государства отметил, что прослеживается подорожание пшеницы и подобная тенденция может сохраниться.

Ранее сообщалось, что в России себестоимость производства продуктов может подскочить до 25%.