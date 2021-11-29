Костин заявил об отсутствии серьезных оснований для появления «черного лебедя» в экономике РФ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит серьезных оснований для так называемого «черного лебедя» в российской экономике из-за появления очередного штамма коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«За месяц российский фондовый рынок снизился на 17,8% на двух неэкономических новостях: о якобы возможном нападении России на Украину и о новом штамме ковида. Это ровно половина того роста, который показал российский рынок с начала года, достигнув максимума к 26 октября. Но я не вижу серьезных оснований для «черного лебедя». О том, что вирус может, и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают. Как и к информационным вбросам о наших отношениях с соседями», — рассказал он.

Как отмечает глава ВТБ, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть в первую очередь от реакции властей.

«Если будут вводиться новые локдауны, расширяться транспортные ограничения, проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант — поскольку пока нет свидетельств, что омикрон (новый штамм коронавируса) более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери», — сказал Костин.

Кроме того, Андрей Костин подчеркнул, что рынок будет стабилизировать еще один фактор: чем больше риски от нового штамма, тем менее вероятен подъем ставок ФРС.

«Мы видели в марте 2020 года, как таким падением (рынка) воспользовались многие инвесторы. Несмотря на нынешнее снижение, с учетом дивидендов, общая доходность инвестиций в российские акции за 2021 год и сейчас превышает 22%, а прибыли и дивиденды компаний продолжают бить рекорды», — заключил банкир.

Интервью вышло накануне инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Его центральной темой станет переосмысление приоритетов экономики в пользу устойчивого развития. Как ожидается, в работе форума примут участие президент Владимир Путин, представители ЦБ и правительства.