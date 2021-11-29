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Путин отложил еще на год компенсацию советских вкладов

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год, до 1 января 2025 года, начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он гарантирует полную компенсацию вкладов россиян в Сбербанке, сгоревших после 1991 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, по которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности этих сбережений. Их восстановление должно было осуществляться переводом в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Цена долгового рубля определяется из изменения соотношения контрольной и базовой стоимости необходимого социального набора.

Однако приостановка компенсаций продлевается ежегодно, начиная с 2003 года, последний документ действовал до 1 января 2024 года. Это связано с тем, что правительство до сих пор не может разработать законы, которые регламентируют порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

Сумма компенсаций к 2022 году составит 49,7 трлн рублей, в 2023 году - 51,8 трлн рублей и в 2024 году - 53,9 трлн рублей.

Обесценивание сбережений граждан СССР произошло в результате «шоковой терапии» экономики страны в начале 90-х годов прошлого века, проводимой правительством Егора Гайдара для перехода от плановой советской экономики к рыночной экономике России. Реформы включали либерализацию цен, внешней торговли и приватизацию бывших государственных предприятий. Одним из результатов такой экономической политики стала гиперинфляция и дальнейшая деформация рыночных пропорций и соотношения цен на различную продукцию.

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