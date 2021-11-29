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Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартир

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, продавших жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Норма коснется доходов от продажи квартир, которые получены с 1 января 2021 года.

Льготу могут получить родители (усыновители) — у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно — или дети при определенных условиях.

Новое жилье должны купить либо в год продажи старого, либо не позднее 30 апреля 2022 года. При этом, кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не может быть больше стоимости новой или превышать 50 млн рублей. Также никто из членов многодетной семьи на момент продажи не должен обладать другим жильем, площадь которого более 50% площади приобретенного.

На данный момент от уплаты НДФЛ освобождаются семьи с двумя и более детьми, владеющие недвижимостью более пяти лет. При продаже жилья собственник должен выплатить государству 13% от стоимости жилого объекта.

Инициатива была выдвинута президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» 19 июня. Он отметил, что зачастую сумма налога для конкретной семьи является значительной — «именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей смогла быстрее купить новое жилье».

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