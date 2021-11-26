Срок действия налоговых льгот на Курилах увеличат до 20 лет

Режим свободной таможенной территории будет введен на Курилах сроком до 20 лет, однако острова не должны стать офшорной зоной. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«На Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость», — рассказал премьер-министр.

По его словам, налоговые льготы распространятся на всех инвесторов, главное - открыть производство и создать новые рабочие места на Курилах. Однако важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны. То есть там не должны оказаться те, кто хочет только минимизировать налоги.

Преференции будут даны лишь тем компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми посредническими услугами, добавил Мишустин.

«Рассмотрим изменения в Налоговый кодекс, которыми компании, желающие начать бизнес на Курильских островах, будут на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — он будет освобожден от налогов на 10 лет.