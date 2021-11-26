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МВФ продолжит кредитовать Украину, несмотря на долг перед Россией в $3 млрд

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РИА «Новости»/Depositphotos

Несмотря на то, что Украина до сих пор не погасила долг по еврооблигациям на $3 млрд, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России, Международный валютный фонд (МВФ) все равно одобрил продление программы кредитования Украины до июня 2022 года. Об этом сообщается в докладе МВФ.

Если несколько лет назад продление программы было бы невозможно из-за непогашенного долга перед Россией, то теперь МВФ объяснил, что Украина выполняет условие о добросовестных переговорах и прилагает все усилия, чтобы урегулировать вопросы по долгу.

Как отмечает МВФ, Россия не давала согласия на финансирование Украины фондом. В 2016 году Россия уже голосовала против выделения Киеву кредитов МВФ. Как объяснял министр финансов Антон Силуанов, Москва не согласна с тем, что Украина выполняет условие о добросовестных переговорах. При этом голосующая сила России в МВФ — 2,6%.

МВФ считает, что Украина продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией. Под добросовестным имеется в виду тот факт, что страна не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20%. Однако Россия от таких условий отказалась.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что МВФ перевел второй денежный транш на счета правительства Украины в размере $700 млн.

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