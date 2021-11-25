Россияне за год вложили $5 млрд в криптовалюту

За последний год год (с ноября 2020 года) россияне вложились в цифровые активы на сумму в $5 млрд (около 350 млрд рублей), сообщается на сайте Центробанка.

При этом широкое распространение криптовалют и рост объема транзакций с ними регулятор назвал угрозой для российского финансового рынка.

В ЦБ отметили, что российские пользователи проявляют наибольшую активность на рынке цифровых валют, а сама страна является одним из лидеров по посещению соответствующих бирж.

Однако подобные инвестиции россиян несут различные риски. Криптовалюту могут использовать в преступной деятельности, могут быть убытки в результате значительных колебаний стоимости криптовалют, а также повышенное потребление электроэнергии майнерами и загрязнение атмосферы.

Ситуация усугубляется еще тем, что сами криптоинвесторы не понимают, как функционирует рынок цифровых валют, какие есть риски мошенничества и хакерских атак.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ начнет работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в адрес криптобирж. Это сделано для того, чтобы уберечь россиян от эмоциональных покупок криптовалюты.