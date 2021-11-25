Путин пообещал Сербии найти приемлемое решение по новому газовому контракту

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сербии Александаром Вучичем заявил, что Москва и Белград договорятся о новых поставках газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей», — сказал Путин.

Он также позитивно оценил двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, развитие отношений по военной линии и в сфере экономики.

Президент России добавил, что Москва ожидает визит премьера Сербии Аны Брнабич, который состоится в декабре.

Ранее встречи Вучич заявлял, что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с президентом России. Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста.

В настоящее время Россия является единственным фактическим поставщиком природного газа в Сербию. 1 января состоялся официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток».